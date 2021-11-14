Девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Девять оппозиционных членов парламента Грузии начали голодовку, которая продлится до тех пор, пока голодающего 45-й день экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику. Об этом заявил член “Единого национального движения” Давид Киркитадзе на брифинге в воскресенье, 14 ноября, передает УНН.
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“Вы хорошо осведомлены о ситуации в стране, третий президент Грузии продолжает голодовку 45-й день, ему не предоставляются адекватные медицинские услуги, — цитирует депутата издание „Грузия Online“. — Поэтому мы, депутаты парламента Грузии, на этом этапе нас девять, приняли решение объявить голодовку с единственным требованием: перевести Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику для оказания адекватной медицинской помощи”.
Детали
По словам Киркитадзе, голодовка парламентариев продлится до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику, где его здоровью и жизни не будет угрожать опасность.
Ухудшение состояния
В Этот же день личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил журналистам, что состояние Саакашвили ухудшилось и тот впервые с начала голодовки не смог встать с кровати. По словам врача, экс-президенту “трудно разговаривать”, приводит его слова “Грузия Online”.
В субботу, 13 ноября, специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщала, что состояние Саакашвили стабильное. Однако в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь, заверили в ведомстве.
Возвращение и арест
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.
Бывший грузинский лидер голодает уже 44-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.
4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.
Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.
Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.
29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.
Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.