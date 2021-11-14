Девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Девять оппозиционных членов парламента Грузии начали голодовку, которая продлится до тех пор, пока голодающего 45-й день экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику. Об этом заявил член “Единого национального движения” Давид Киркитадзе на брифинге в воскресенье, 14 ноября, передает УНН.

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“Вы хорошо осведомлены о ситуации в стране, третий президент Грузии продолжает голодовку 45-й день, ему не предоставляются адекватные медицинские услуги, — цитирует депутата издание „Грузия Online“. — Поэтому мы, депутаты парламента Грузии, на этом этапе нас девять, приняли решение объявить голодовку с единственным требованием: перевести Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику для оказания адекватной медицинской помощи”.

Детали

По словам Киркитадзе, голодовка парламентариев продлится до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику, где его здоровью и жизни не будет угрожать опасность.

Ухудшение состояния

В Этот же день личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил журналистам, что состояние Саакашвили ухудшилось и тот впервые с начала голодовки не смог встать с кровати. По словам врача, экс-президенту “трудно разговаривать”, приводит его слова “Грузия Online”.

В субботу, 13 ноября, специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщала, что состояние Саакашвили стабильное. Однако в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь, заверили в ведомстве.

Возвращение и арест