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США доставили в Украину 80 тонн боеприпасов - посольство

США доставили в Украину 80 тонн боеприпасов - посольство

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки доставили в Украину амуниции на 80 тонн в рамках дополнительной помощи безопасности в размере 60 миллионов долларов США. Об этом сообщило посольство США в Украине, передает УНН.

Цитата

“Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это было четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной безопасности помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует приверженность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов”, — говорится в сообщении.

Напомним

В конце октября США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летального оружия.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, боеприпасы
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