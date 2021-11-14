Киевлян предупредили о тумане

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня вечером, ночью и утром 15 ноября в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, передает УНН.

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“Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности — желтый)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

* снизить скорость движения;

* при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

* держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

* при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

* избегать резких маневров на дороге.

Дополнение

В Украине в начале следующей недели станет холоднее, возможны минусовые температуры и днем.

На Киевщине завтра без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.