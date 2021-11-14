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Футбол: Хорватия обыграла Россию и пробилась на ЧМ-2022

Футбол: Хорватия обыграла Россию и пробилась на ЧМ-2022

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Сплите состоялся поединок лидеров группы Н отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года - Хорватия принимала Россию, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Поединок заключительного тура Хорватия — Россия в обеих странах был, как матч года. Встречались лидеры группы Н, каждый из которых сохранял шансы на итоговое первое место и прямую путевку на ЧМ-2022. Разница в том, что гостей устраивала даже ничья, а хозяев — только победа.

Гости в течение 80 минут успешно сдерживали атаки “клетчатых”, но забила автогол и теперь поборется за путевку в Катар в стыковом турнире — 1:0.

Дополнения

Хорваты набрали 23 балла, у россиян 22, а третьими стали словаки — 14.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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