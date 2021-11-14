Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
6975

На Буковине обнаружили 159 новых случаев коронавируса за сутки

На Буковине обнаружили 159 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Черновицкой области за 14 ноября зафиксировали 159 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, всего на Буковине зафиксировано 112 904 случаев болезни. За последние сутки 123 человека выздоровело, 91 233 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2 669 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 853 ПЦР-исследований и 474 экспресс-теста.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 217 639 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 76 705 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.