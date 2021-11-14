На Буковине обнаружили 159 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Черновицкой области за 14 ноября зафиксировали 159 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, всего на Буковине зафиксировано 112 904 случаев болезни. За последние сутки 123 человека выздоровело, 91 233 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2 669 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 853 ПЦР-исследований и 474 экспресс-теста.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 217 639 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 76 705 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.