Баканов заявил, что Беларусь и Россия не планировали направлять беженцев в Украину, но ситуация может измениться

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что украинские спецслужбы пока не фиксируют планов по передвижению иностранных беженцев из Беларуси на территорию Украины, но в случае, если ситуация на польско-белорусской границе обострится, такое развитие событий станет возможным и для Украины. Об этом Баканов заявил во время брифинга после совещания по защите государственной границы в Волынской области, передает УНН.

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“Хотел бы всех успокоить, что сегодня таких планов, относительно передвижения беженцев на территории Украины, мы не фиксируем. Вместе с тем, мы готовимся к любым сценариям”, — сказал глава СБУ.

“Давайте еще раз скажем, что сегодня происходит на территории Беларуси. Это хорошо подготовленная, спланированная спецоперация белорусских и российских спецслужб, целью которой является давление на страны Европейского Союза. Соответственно планов и намерений по перенаправлению движения мигрантов на территорию Украины, они, в принципе, не имели. Вместе с тем, контроль штука хрупкая, поэтому она может в любой момент нарушиться. Могут измениться погодные условия, или, например, ситуация с ковидом может обостриться среди мигрантов. Соответственно люди могут начать неконтролируемо в другую сторону. Поэтому еще раз хочу повторить: все что происходит сегодня — это ради того, чтобы сделать невозможным такой сценарий в случае, если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля”, — добавил Баканов.

Дополнение

Глава СБУ также опроверг информацию о том, что Украина могла поставлять мигрантам, которые находятся в Белоруссии у границы с Польшей, наркотики или оружие.

“С территории Украины никакой амфетамин к этим беженцам не поставляется. Как и оружие, о котором говорят определенные белорусские функционеры. Мы не поставляем туда ни оружие, ни наркотики, чтобы там возник какой-то неконтролируемый конфликт”, — подчеркнул он.

Напомним

На том же брифинге Министр обороны Украины Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов предупредили обитателей областей, которые граничат с Беларусью об уголовной ответственности за помощь в незаконном пересечении границы для мигрантов.