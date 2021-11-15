Испанские арбитры получили назначение на матч Украина против Боснии и Герцеговины

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на поединки заключительного тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

На отборочном матче ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина, который состоится 16 ноября в Зенице на стадионе “Билино Поле”, будет работать испанская судейская бригада во главе с Антонио Мигелем Матео Лаосом.

На линиях ему будут помогать Пау Норберт Себраїн Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый арбитр-Хосе Луис Мунуэра Монтеро. Арбитр ВАА — Рикардо де Бургос Бенгоечеа. Ассистент арбитра ВАА-Гильермо Куадра Фернандес. Судейский наблюдатель - Йорн Вест Ларсен (Дания).

Справка

22-й по счету чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.