Главврач тюремной больницы оценила состояние Саакашвили
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проходит курс лечения, за состоянием его здоровья постоянно следит медицинский персонал. Об этом заявила главный врач тюремной больницы № 18 Манана Елефтерова. Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала ее заявление в Facebook, передает УНН.
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“Он находится под интенсивным медицинским наблюдением, проходит все необходимые лабораторные обследования, принимает все прописанные лекарства. Его жизни ничего не угрожает”, — цитирует врача телеканал Rustavi2.
Детали
Елефтерова также отметила, что больница не стала “красной зоной” из-за распространения коронавірусної инфекции. “Как врач, я призываю своих коллег воздерживаться от драматизации ситуации в пользу пациентов”, — резюмировала она.
Ухудшение состояния
В этот же день личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил журналистам, что состояние Саакашвили ухудшилось и тот впервые с начала голодовки не смог встать с кровати. По словам врача, экспрезиденту “трудно разговаривать”, приводит его слова “Грузия Online”.
В субботу, 13 ноября, специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщала, что состояние Саакашвили стабильное. Однако в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь, заверили в ведомстве.
Возвращение и арест
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.
Бывший грузинский лидер голодает уже 44-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.
4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.
Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.
Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.
29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.
Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.