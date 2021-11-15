Несмотря на угрозу санкций: Россия начала поставки систем ПВО С-400 Индии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Несмотря на риск введения санкций со стороны США Индия начала принимать первую поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 от России, передает УНН со ссылкой на заявление главы Федеральной службы военно-технического сотрудничества России Дмитрия Шугаева.

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“Первые поставки (систем ПВО С-400) уже начались”, — сообщил Шугаев. По его словам, первый дивизион будет поставлен до конца года.

Риск американских санкций

Получая систему ПВО С-400 производства российского концерна “Алмаз-Антей”, Индия рискует, что Вашингтон введет против этой страны санкции, отмечает агентство Reuters. Основанием для введения ограничений является закон США от 2017 года о недопущении покупки странами российской военной техники.

Власти США в 2017 году ввели пакет санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. В частности, в список попали 39 российских оборонных компаний и разведывательных структур, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями для компаний и правительств во всем мире. Среди них — “Рособоронэкспорт”, “Калашников”, “Ростех” и “Алмаз-Антей”.

Системы производства “Алмаз-Антей”

В начале октября 2018 года на полях российско-индийских переговоров был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 “Триумф” производства концерна “Алмаз-Антей”. По контракту, общая стоимость которого составляет 5,43 млрд. Долларов, Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

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Власти в Нью-Дели считают, что это оружие стране необходимо, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая. Индия отмечает, что имеет стратегическое партнерство как с Россией, так и с США.

Справочно

Системы ПВО С-400 “Триумф” предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Это оружие способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.