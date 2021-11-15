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Защитник назвал главную задачу сборной Украины на матч с боснийцами

Защитник назвал главную задачу сборной Украины на матч с боснийцами

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Предстоящее противостояние украинцев с боснийцами в отборе на ЧМ-2022 прокомментировал защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Цитата

Защитник считает, что задачей "желто-голубых" станет исключительно победа.

"Наша задача — выиграть следующий матч, против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной-победа", - подчеркнул Кривцов.

О ротации в сборной: "я считаю правильным то, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята-квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятное дело, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре, и последний матч все покажет".

Дополнения

16 ноября в городе Зеница украинская сборная сыграет решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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