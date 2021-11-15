Латвия начала не объявленные ранее учения на границе с Беларусью

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На юго-востоке Латвии в воскресенье, 14 ноября, начались не объявленные ранее учения вооруженных сил страны. Как заявил министр обороны Артис Пабрикс, в маневрах планируется задействовать около 3000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и подразделения национальной гвардии, передает УНН.

Детали

По словам представителя Министерства обороны в Риге, обучение The Decisive Point продлятся до 12 декабря. Их целью является проверка возможностей широкомасштабного сотрудничества, различных военных и командных структур, а также логистики и мобильности. Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в частности Россия и Беларусь, были проинформированы об учениях, сказала она агентству Leta.

Глава Минобороны косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью. “Я просил объявить о начале военных учений в Латвии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не так”, — сказал Пабрикс журналистам.

Ситуация на внешней границе ЕС

Ситуация на восточном внешней границе ЕС резко ухудшилась на прошлой неделе. По разным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи мигрантов, которые ночуют во временных палаточных лагерях за низкой температуры. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, в связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью Варшава рассматривает возможность совместно с Литвой и Латвией спросить о созыве экстренного заседания НАТО, чтобы в случае необходимости задействовать статью 4 Североатлантического договора.

Статья 4 предусматривает проведение консультаций, если, по мнению какого-то из членов альянса, под угрозой оказывается его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.