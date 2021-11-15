МИД Ирака планирует вывозной рейс для своих граждан из Беларуси
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Власти Ирака занимаются организацией вывозного рейса для граждан страны из Беларуси. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел республики Ахмед ас-Сахаф, его слова передает Национальное информационное агентство Ирака, передает УНН.
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“Первый рейс для желающих вернуться добровольно состоится 18 числа этого месяца. Мы поддерживаем добровольное возвращение”, — рассказал он.
Детали
По словам ас-Сахафа, властями республики был принят “пакет мер” в отношении миграционной проблемы. “Небольшие группы иракских иммигрантов стали жертвой сетей контрабандистов”, — оценил дипломат.
Контекст
Речь идет о миграционном кризисе, который обострился на границе Польши и Беларуси в начале ноября. С белорусской территории к польской границе подошла большая группа нелегальных мигрантов, они попытались прорваться на другую сторону и разбили лагерь. По данным белорусского государственного агентства “БелТА”, в толпе находятся 1,5 тыс. человек, преимущественно среди них люди курдского происхождения. Польская пограничная служба отмечала, что среди тех, кто пытался преодолеть пограничные заграждения, были, в частности, выходцы из Ирака, Сирии, Нигерии и Индии.
По словам президента Польши Анджея Дуды, кризис организовали в Минске, он стал частью гибридной войны против Варшавы. В белорусской пограничной службе сообщили, что мигранты собрались из-за “равнодушия” польских властей и назвали применение Польшей вертолета мерой “психологического давления” на беженцев.
12 ноября Багдад приостановил прямое авиасообщение с Минском. В Иракском МИД пояснили, что такое решение было принято с целью прекращения потока нелегальных мигрантов.
Ситуация на внешней границе ЕС
Ситуация на восточном внешней границе ЕС резко ухудшилась на прошлой неделе. По разным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи мигрантов, которые ночуют во временных палаточных лагерях за низкой температуры. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.
Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, в связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью Варшава рассматривает возможность совместно с Литвой и Латвией спросить о созыве экстренного заседания НАТО, чтобы в случае необходимости задействовать статью 4 Североатлантического договора.
Статья 4 предусматривает проведение консультаций, если, по мнению какого-то из членов альянса, под угрозой оказывается его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.