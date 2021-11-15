Новости: Спорт
15 ноября 2021, 02:03 • Сергей Куркович • 8805
Футбол: Сербия обыграла Португалию и получила путевку на ЧМ-2022
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Сербии обыграла Португалию в матче заключительного, 10-го тура отборочной группы А чемпионата мира-2022, передает корреспондент УНН.
Детали
Ренато Саншес открыл счет в матче после перехвата Силва у чужой штрафной. Ошибка Руя Патрисиу после удара от Тадича привела к равному счету на 33 минуте.
Митрович принес победу на 90-й минуте, а ранее Влахович попал в штангу.
Итак, сербы попали на чемпионат мира-2022, набрав 20 очков, а Португалия сыграет в стыковых матчах, так как заняла вторую строчку (17).
Дополнение
В другом поединке группы Ирландия разгромила Люксембург (3:0).
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram