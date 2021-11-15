Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,11 0,0085  EUR: 29,90 -0,0137 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8805

Футбол: Сербия обыграла Португалию и получила путевку на ЧМ-2022

Футбол: Сербия обыграла Португалию и получила путевку на ЧМ-2022

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Сербии обыграла Португалию в матче заключительного, 10-го тура отборочной группы А чемпионата мира-2022, передает корреспондент УНН.

Детали

Ренато Саншес открыл счет в матче после перехвата Силва у чужой штрафной. Ошибка Руя Патрисиу после удара от Тадича привела к равному счету на 33 минуте.

Митрович принес победу на 90-й минуте, а ранее Влахович попал в штангу.

Итак, сербы попали на чемпионат мира-2022, набрав 20 очков, а Португалия сыграет в стыковых матчах, так как заняла вторую строчку (17).

Дополнение

В другом поединке группы Ирландия разгромила Люксембург (3:0).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.