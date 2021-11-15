Футбол: Сербия обыграла Португалию и получила путевку на ЧМ-2022

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Сербии обыграла Португалию в матче заключительного, 10-го тура отборочной группы А чемпионата мира-2022, передает корреспондент УНН.

Детали

Ренато Саншес открыл счет в матче после перехвата Силва у чужой штрафной. Ошибка Руя Патрисиу после удара от Тадича привела к равному счету на 33 минуте.

Митрович принес победу на 90-й минуте, а ранее Влахович попал в штангу.

Итак, сербы попали на чемпионат мира-2022, набрав 20 очков, а Португалия сыграет в стыковых матчах, так как заняла вторую строчку (17).

Дополнение

В другом поединке группы Ирландия разгромила Люксембург (3:0).