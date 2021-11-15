В Минздраве Австрии допустили введение ночного локдауна для привитых от COVID

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Австрии рассматривают возможность введения локдауна для привитых от COVID-19 в ночное время. Такое заявление сделал глава министерства здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн, его слова приводит телеканал ORF, передает УНН.

Цитата

“Будут введены ограничения на выход в ночное время для вакцинированных людей. Это часть предложенного пакета мер”, — заявил министр.

Детали

Как пояснил Мюкштайн, эксперты настаивают на необходимости принятия дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса, эти рекомендации уже обсуждались с властями страны и федеральных земель. Он указал на “драматическую ситуацию в отделениях интенсивной терапии” и отметил необходимость сокращения числа контактов между людьми. По оценке Мюкштайна, новые ограничения могут быть приняты уже в среду, 17 ноября.

Министр добавил, что ограничения будут действовать с 22:00, таким образом рестораны не смогут продолжить ночную деятельность в этот период. Кроме того, власти рассматривают возможность ужесточения требований к ношению респираторов FFP2 в помещениях, увеличения количества ПЦР-тестов и ведения новых ограничений для мероприятий, сообщил глава ведомства.

Напомним

С понедельника, 15 ноября, в Австрии вводится локдаун для всех людей в возрасте от 12 лет, кто не привит от COVID-19. Период локдауна продлится десять дней, непривитым запрещено покидать дома без особых причин. Исключение составят только те, кто отправился на работу, учебу, в магазин или в медицинское учреждение. Следить за выполнением ограничений полиция, нарушителям грозят штрафы, предупредили власти Австрии.

“Мы должны повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне”, — пояснил решение канцлер страны Александр Шалленберг. По его оценке, локдаун затронет около 2 млн. Граждан Австрии, что составляет около трети населения страны.