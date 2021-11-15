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Бывший наставник "Барселоны" возглавил женскую сборную Украины по футболу

Бывший наставник "Барселоны" возглавил женскую сборную Украины по футболу

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Женская сборная Украины провела изменения на тренерском мостике - ее возглавил испанец Луис Кортес, сообщает УНН со ссылкой на страницу Андрея Павелко в Facebook.

Что известно

Кортес, который имеет опыт работы во главе женской “Барселоны”, сменил на посту сборной Наталью Зічненко.

О деталях сделки информация отсутствует.

Цитата

“В случае поддержки моей предложения, наши футболистки сборной и клубные женские команды Украины получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис, вместе с двумя помощниками из Испании, готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовали в Каталонии, — отметил Павелко.

Справка

Луис Кортес — испанский тренер, который возглавлял женскую команду каталонской “Барселоны”. В сезоне-2020/2021 Кортес привел каталонок к победе в Лиге чемпионов, после чего клуб уволил специалиста. Также под его руководством Барселона дважды подряд выиграла чемпионат Испании. УЕФА признал испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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