Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили ситуацию в районе границы РФ и Украины

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию в районе границы России и Украины. Это следует из заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, распространенного в воскресенье, передает УНН.

Детали

В нем уточняется, что разговор Блинкена и Ле Дриана состоялся в субботу. Они “обсудили сообщения о военной активности России, что вызывает беспокойство, в Украине и вблизи нее и их неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины”. “Они также обсудили совместные усилия по поиску решения по ядерной программе Ирана”, — добавил Прайс.

Напомним

12 ноября Франция предупредила Россию о последствиях в случае новой агрессии против Украины.

В частности, Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 13 ноября беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, во время которой он сообщил, что действия правителя Беларуси Александра Лукашенко по переброске мигрантов к границам ЕС являются попыткой отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.