FT: ЕС может ввести санкции против аэропорта Минска из-за миграционного кризиса

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против 20 чиновников из Беларуси, а также Национального аэропорта Минска и гостиницы “Минск” в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

По их информации, под ограничительные меры также может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, несмотря на то, что с 13 ноября перевозчик приостановил рейсы до Минска. Отмечается, что санкции против гостиницы “Минск” могут быть приняты в связи с тем, что в этом отеле, как отмечает издание, размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу.

В то же время газета подчеркивает, что страны — члены ЕС пока не пришли к консенсусу относительно рестрикций против Национального аэропорта Минска в связи с “существующими юридическими трудностями”. При этом сам санкционный список будет дорабатываться в течение нескольких недель, поскольку “Евросоюз координирует свой ответ с союзниками”.

Контекст

Совет ЕС намерен создать новый санкционный режим, который может применяться в отношении физических и юридических лиц как Беларуси, так и других государств. Новые санкции в отношении физических и юридических лиц, которых Брюссель обвинит в трафике людей в страны ЕС через Беларусь, станут идентичными по содержанию целевых ограничительных мер, которые вводились ранее Брюсселем: запрет на въезд в ЕС и замораживание всех финансовых активов в странах Евросоюза.