Испанцы обыграли сборную Швеции в борьбе за долгосрочную путевку

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Групповой отборочный этап к чемпионату мира-2021 продолжился противостоянием сборных Испании и Швеции, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Испанцы выиграли важные три очка против напарников по турнирной таблице — Швеции. Альваро Мората принес необходимые три очка, ведь на его забитый гол на 86 минуте команды не сумели в дополнительное время сократить отрыв.

Дополнение

Стыковые турниры состоятся с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в “стыки” со вторых мест в отборочных группах. Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.

Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.