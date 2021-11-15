В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли 20 человек

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Нападение боевиков унес жизни 19 военных полицейских Буркина-Фасо и одного гражданского в воскресенье в триграничном северном регионе, где западноафриканская страна борется с исламистскими боевиками, пишет Reuters со ссылкой на министра безопасности страны Максим Коне, передает УНН.

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Коне сказал, что число жертв является предварительным. “Сегодня утром отряд жандармерии подвергся трусливому и варварскому нападению. Они удержали свои позиции”, — сказал Коне в эфире национального телевидения, добавив, что было найдено 22 выжили.

Детали

Нападение на пост военной полиции возле золотой шахты в Інаті произошел через два дня после другого нападения, в результате которого семеро полицейских были убиты в районе рядом с Нигером и Мали.

Дополнение

Исламистские группы боевиков, связанных с Аль-Каидой и Исламским государством, активно действуют в триграничном районе, где несколько стран, включая Францию, Чад, Нигер, Мали и Буркина-Фасо, разместили сотни военнослужащих.

Два источника в органах безопасности Буркина-Фасо и дипломатический источник сообщили агентству Reuters ранее в воскресенье, что в результате нападения погибли по меньшей мере 30 военных полицейских, но число жертв может быть больше, что делает это нападение одним из самых смертоносных нападений на войска Буркина-Фасо.

Вооруженные силы Буркина-Фасо подтвердили факт воскресного нападения в заявлении, в котором говорится о том, что “отряд жандармерии подвергся террористическому нападению”. Они не предоставили дополнительных подробностей.