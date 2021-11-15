В МИД Чехии заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Беларусией
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Чехия готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Об этом сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, передает УНН.
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“Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность помочь. Возникнет потребность”, — отметил Кулганек.
Детали
По его словам, в понедельник ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы — регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.
Ситуация на внешней границе ЕС
Ситуация на восточном внешней границе ЕС резко ухудшилась на прошлой неделе. По разным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи мигрантов, которые ночуют во временных палаточных лагерях за низкой температуры. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.
Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, в связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью Варшава рассматривает возможность совместно с Литвой и Латвией спросить о созыве экстренного заседания НАТО, чтобы в случае необходимости задействовать статью 4 Североатлантического договора.
Статья 4 предусматривает проведение консультаций, если, по мнению какого-то из членов альянса, под угрозой оказывается его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.