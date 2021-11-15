В МИД Чехии заявили о готовности помочь Польше в ситуации на границе с Беларусией

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Чехия готова помочь Польше в урегулировании ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью. Об этом сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, передает УНН.

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“Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность помочь. Возникнет потребность”, — отметил Кулганек.

Детали

По его словам, в понедельник ситуация на польско-белорусской границе станет предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, а также стран Вышеградской группы — регионального объединения, в состав которого входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.