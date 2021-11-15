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Украинская сборная по самбо завоевала шесть медалей в конце ЧМ в Ташкенте

Украинская сборная по самбо завоевала шесть медалей в конце ЧМ в Ташкенте

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Ташкенте завершился чемпионат мира среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо самбо, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В Ташкенте завершился чемпионат мира среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо. Третий день принес Украине шесть наград — “золотую”, три “серебряных” и две “бронзовых” медали.

Четвертый “золотой” титул добыл Владислав Руднев (до 79 кг, боевое самбо, Донецкая область, тренеры — Сергей Руднев и Вадим Рогач).

“Серебро” завоевали: Галина Ковальская (до 80 кг, Ивано-Франковская область, тренер — Евгений Боднарук); Анастасия Комович (свыше 80 кг, Черкасская область, тренеры — Владимир Рымар и Михаил Руденко); Алексей Моисеев (свыше 98 кг, Киев, тренеры — Иван Горбань и Василий Моисеев).

“Бронзовый” результат: Ярослав Давидчук (до 98 кг, Хмельницкая область, тренеры — Геннадий Горохов и Федор Загура); Петр Давыденко (до 88 кг, боевой раздел, Винницкая область, тренеры — Иван Нагорняк и Николай Беренгович).

Дополнение

“Украинско-желто” команда везет домой восемь медалей (2 — 3 — 3).

Источник: УНН
Теги: спорт, самбо
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