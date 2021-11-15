Британский премьер выразил соболезнования пострадавшим после взрыва авто в Ливерпуле

КИЕВ. 15 Нноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим в результате взрыва, который произошел 14 ноября рядом с больницей в Ливерпуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Джонсона.

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“Мои мысли со всеми теми, кого коснулся сегодня ужасный инцидент в Ливерпуле”, — написал Джонсон в Twitter. Он также выразил благодарность спасателям и сотрудникам полиции за их быстрое реагирование и профессионализм".

Контекст

В воскресенье днем произошел подрыв автомобиля, предположительно такси, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. Трех мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет был задержан в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали случившееся как теракт. Больница в Ливерпуле, рядом с которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.

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