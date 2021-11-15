В Будапеште назвали обладателей наград MTV Europe

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На 12-тысячной арене в Будапеште состоялась очередная церемония вручения наград MTV Europe. Песня года была признана композиция Bad Habits британского исполнителя Эда Ширана, передает УНН.

Детали

Конкурентами Ширана, который и был признан исполнителем года, были Джастин Бибер, Оливия Родриго, Doja Cat, а также американский рэпер Lil Nas X. Последнему досталась награда за лучшее музыкальное видео.

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Лучшей группой назвали южнокорейскую BTS, награда лучшей рок-группе ушла итальянской Maneskin.

Дополнения

На церемонии вручали и награды лучшим исполнителям из разных стран.

Премия MTV Europe Music Awards вручается с 1994 года. В разные годы ее обладателями были Робби Уильямс, Том Джонс, Джастин Тимберлейк, Ева Лонгория.