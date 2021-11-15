Антикоррупционная коалиция лидирует на парламентских выборах в Болгарии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Созданная незадолго до голосования коалиция "мы продолжаем перемены" неожиданно лидирует на парламентских выборах в Болгарии, состоявшихся в воскресенье, 14 ноября. По данным экзитполов, которые приводит агентство AFP, коалиция, которая сделала в своей агитации упор на борьбе с коррупцией, заручилась поддержкой 26% избирателей из тех, что приняли участие в выборах, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

На победу претендует правящая в прошлом правоконсервативная партия “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Ее по прогнозам поддержали 23 процента избирателей. В парламент проходят также социалисты и еще 3 или 4 партии.

По мнению экспертов, именно коалиция “Мы продолжаем изменения” имеет хорошие шансы сформировать коалицию с другими оппозиционными партиями, для которых Борисов и ГЕРБ считаются неприемлемыми партнерами после массовых протестов против коррупции в 2020 году и многочисленных разоблачений фактов злоупотребления государственными средствами.

Это уже третьи парламентские выборы в Болгарии в 2021 году. В апреле и июле ни одной партии не удалось сформировать стабильную правящую коалицию.

Президента изберут во втором туре

Рядом с парламентом граждане Болгарии выбирали и президента страны. Действующий глава государства Румен Радєв, который считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров, по прогнозам набирает 49 процентов голосов, более чем вдвое опережая ближайшего соперника, кандидата от консерваторов Анастаса Герджикова.

21 ноября должен состояться второй тур выборов, в котором Радев считается очевидным фаворитом.