Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 254 млн человек

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 254 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 254,027,998 человек, из них выздоровел 229,682,556 человек. Количество умерших возросло до 5,115,157.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,916,190), Индия (34,437,307), Бразилия (21,957,967), Великобритания (9,561,099), Россия (9,070,674), Турция (8,408,166), Франция (7,287,645) и Иран (6,037,718).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (783,565), Бразилии (611,318) и Индии (463,530).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 217 639 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 76 705 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.