Новости: Экономика
15 ноября 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 5445
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/доллар
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 15 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.110700 грн за доллар;
29.900700 грн за евро;
0.361880 грн за российский рубль;
34.960900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 ноября курс валют упал, кроме доллара, который вырос.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram