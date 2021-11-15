Новости: Экономика
15 ноября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 9525
На 15 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 15 ноября. УНН.Национальный банк Украины на 15 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1559.3397грн
Серебро —21.0906грн
Платина —907.5685грн
Палладий — 1728.6120грн.
В сравнении с 14 ноября курс не изменился.
Источник: УНН
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