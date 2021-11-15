США: в авиакатастрофе с легкомоторным самолетом погибли четыре человека

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В американском штате Мичиган 14 ноября разбился легкомоторный самолет Britton-Norman BN-2A авиакомпании Island Airways, в результате чего погибли четыре человека, передает УНН со ссылкой на Petoskey News.

Детали

Отмечается, что всего на борту летательного транспорта находилось пять человек, среди которых был пилот, супружеская пара, которая искала на острове земельный участок, местный риелтор и его 11-летняя дочь. Впрочем выжить после авиакатастрофы удалось только ребенку. Она была госпитализирована в ближайшую больницу с тяжелыми травмами.

Отмечается, что авиакатастрофы в этом районе — редкость. Последняя авиакатастрофа в этом районе произошла в феврале 2001 года, тогда погибли пилот и один пассажир самолета, а женщина и ее трое детей выжили.

Напомним

Пилотом самолета, который 3 октября врезался в пустое здание в пригороде Милана, был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску.