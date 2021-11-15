15 ноября отмечают Международный день писателей, находящихся в заключении

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, в мире отмечают Международный день писателей, находящихся в заключении и Всемирный день вторичной переработки, а верующие почитают иконы Божьей Матери Одигитрия, пишет УНН.

Международный день писателей, находящихся в заключении

Каждый год 15 ноября мир отмечает Международный день писателей, находящихся в заключении. Этот день посвящается тем, кто расплачивается за свое инакомыслие и свободу слова. 15 Ноября объединяются все люди, которые считают осуждение писателей за их творчество несправедливым.

Многим известна история украинского режиссера и писателя Олега Сенцова, которого осудили на 20 лет российская власть за создание “террористического сообщества” в Крыму, отказавшись передавать Сенцова Украине из-за якобы российское гражданство, которое незаконно предоставили всем жителям Крыма. На защиту Олега Сенцова встал весь мир, ему вручали премии связанные с его сопротивлением, пока тот находился в заключении. Но уже в 2019 году российская оккупационная власть выпустила Сенцова на свободу.

Всемирный день вторичной переработки

Ежегодно 15 ноября в мире отмечают Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки.

Впервые это мероприятие провели жители США в 1997 году. Целью было поощрить население сдавать отходы во вторичную переработку и покупать продукцию, сделанную из вторичного сырья. Постепенно празднование Дня вторичной переработки распространилось и на другие неравнодушные к этой проблеме страны.

Вторичной переработкой называют повторное использование или возврат в оборот мусора или отходов производства. Обычно подвергают вторичной обработке такие материалы, как бумага, стекло, железо, алюминий, ткани, пластик и прочее, а органические отходы широко используют в сельском хозяйстве.

За последние 30 лет человечество потратило треть имеющихся на Земле ресурсов. С каждым годом потребление ресурсов увеличивается на полтора процента. Поэтому такое важное значение приобретает экономия природных ресурсов, поиски альтернативных ресурсов, вторичная переработка сырья.

Для привлечения внимания общественности, промышленных структур к проблеме вторичной переработки отходов, проводится День вторичной переработки. В этот день уместно проведение акций, касающихся вторичной переработки черных и цветных металлов, изношенных автомобильных шин, пластиковых бутылок, бумаги.

Существует много способов, как можно использовать те или иные отходы на благо нашего общества. Например: из разноцветных пластиковых бутылок делают вазы, цветы, фигурки сказочных персонажей, из битого стекла — витражи, из автомобильных шин — клумбы и разнообразные животные, из алюминиевых баночек — подставки для мобильных телефонов или карандашей и ручек, из тканей — ожерелье и кукол, и тому подобное. Этот список может быть очень длинный. Главное, это понимание того, что такой вид использования отходов поможет нам сделать жизнь лучше и безопаснее.

Религиозные праздники

Празднование в честь иконы Божией Матери Шуйской (Смоленской)

В этот день Православная Церковь чтит чудотворную икону Божией Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654-1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. Есть предание, что от иконы получили исцеление от беснования юноша Иаков и многие другие больные.

В понедельник, 15 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигасий.​