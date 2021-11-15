Распоряжение вступило в силу: с сегодняшнего дня ограничен доступ в ВРУ для невакцинированных нардепов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С сегодняшнего дня вступает в силу распоряжение №412 председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от 12 ноября об ограничении доступа на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Согласно тексту распоряжения, на время карантина в Верховную Раду будут допускаться вакцинированы (или же с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.

Распоряжение вступает в силу 15 ноября.