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Распоряжение вступило в силу: с сегодняшнего дня ограничен доступ в ВРУ для невакцинированных нардепов

Распоряжение вступило в силу: с сегодняшнего дня ограничен доступ в ВРУ для невакцинированных нардепов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С сегодняшнего дня вступает в силу распоряжение №412 председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от 12 ноября об ограничении доступа на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Согласно тексту распоряжения, на время карантина в Верховную Раду будут допускаться вакцинированы (или же с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.

Распоряжение вступает в силу 15 ноября.

Напомним

2 ноября Верховная Рада поддержала ограничение доступа в парламент для тех, кто не вакцинирован против коронавируса и не имеет тестов.

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Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ
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