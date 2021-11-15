Монастырский: в следующем году МВД значительно увеличит число камер видеонаблюдения на дорогах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в следующем году МВД планирует значительно увеличить количество комплексов видеонаблюдения на дорогах. Об этом глава МВД рассказал в эфире программы “Подробности недели”, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

“Харьков сегодня раскрыл очень много проблем, которые существуют на самом деле с нарушениями на дорогах. В частности, мы видели много случаев трагических. Они связаны с употреблением наркотиков. Сегодня полицейские не имеют возможности проверить на месте экспресс-тестом на состояние наркотического опьянения”, — отметил Монастырский.

Он также сообщил, что в МВД сделали анализ законодательства. В ведомстве понимают, что для этого нужно изменить ряд подзаконных актов и закупить эти экспресс-тесты. Это значительно ускорит работу полицейских, ведь на прохождение экспертизы нужно будет всего несколько минут.

“Мне кажется, что сейчас существуют все законодательные основания для того, чтобы все-таки побороть это явление. Я говорю сейчас это как человек, который занимается выполнением этого закона. В первую очередь у меня есть вопрос к судам, которые так относятся к нарушителям, выпуская их на волю и неадекватно реагируя на общественный резонанс. Кроме этого, конечно, это комплексная фиксация правонарушений. В этом году, например, уменьшилась смертность на дорогах на 10%, но у нас всего 300 камер на всю Украину, когда надо 2000 камер. Сегодня мы ведем переговоры, чтобы в следующем году закупить эти камеры и установить их на украинских дорогах”, — отметил глава МВД.

Резонансные ДТП в Харькове