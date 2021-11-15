ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, состояние раненого водителя-санитара до сих пор тяжелое
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение прошлых суток, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта — повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
Неподалеку от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты произвели дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Возле Катериновки на Луганщине противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Новолуганского русские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Золотого - 4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
В направлении Южного обстрел осуществлялся из гранатометов различных систем.
На Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
"Вследствие враждебных действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-тяжелое", - говорится в сообщении штаба.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация от начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 15 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.
Напомним
Ранее стало известно, что Минобороны до конца следующего года дополнительно приобретет “Байрактары” для ВСУ.