Кулеба сегодня совершит визит в Брюссель: на повестке дня встреча с коллегами из стран ЕС и Генсеком НАТО

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня состоится визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Брюссель, где глава внешнеполитического ведомства проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата. В частности, планируется визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО, где состоится встреча с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, пишет УНН.

Цитата:

“Министр иностранных дел Украины. Проведет отдельную встречу в Брюсселе с министрами иностранных дел Германии и Франции, чтобы скоординировать шаги для активизации работы Нормандского формата и продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта”, — сообщили 12 ноября в МИД.

Детали

Также 15 ноября Кулеба в Брюсселе примет участие в заседании глав МИД стран ЕС и стран-участниц Восточного партнерства и проведет ряд двусторонних встреч.

“Глава украинской дипломатии представит видение нашего государства дальнейшего развития Восточного партнерства и ожидаемые результаты его шестого саммита 15 декабря. Министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства обсудят усиление безопасности в регионе, развитие отраслевого сотрудничества, восстановления экономики в условиях преодоления последствий пандемии COVID-19”, — рассказали о сути таких переговоров в МИД.

Программа визита также предусматривает встречу министров иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии в формате Ассоциированного трио, двусторонние встречи с представителями институтов ЕС и министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

Украина и НАТО

Во время визита глава МИД Украины также, как ожидается, проведет переговоры с руководством НАТО. Их ключевой темой станут “практические шаги поддержки Украины на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Республики Молдова”.

Накануне визита Кулебы в Брюссель генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО сейчас нет консенсуса относительно вступления Украины в организацию.

Дополнение

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита“.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

Из-за позиции РФ в частности сорвалась возможная встреча 11 ноября.