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В Украине уже 3,22 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 802

В Украине уже 3,22 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 802

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,22 млн случаев коронавірусної болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 ноября, - почти 11 тысяч, меньше по сравнению с показателем днем ранее, что традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом около 2,8 тысячи человек, что меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 14 ноября в Украине зафиксировано 10 802 подтвержденных случая коронавірусної болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 2 798 человек;
  • летальных случаев - 442;
  • выздоровело - 11 219 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 228 441 человек;
  • выздоровело - 2 642 459 человек;
  • летальных случаев - 77 147;
  • проведено ПЦР-тестов - 15 246 974.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 764, медработников - 132.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

  • город Киев - 449/7157
  • Винницкая - 608/1695
  • Волынская - 359/1141
  • Днепропетровска - 987/5017
  • Донецка - 542/1225
  • Житомирская - 380/1789
  • Закарпатская - 191/775
  • Запорожская - 737/3110
  • Ивано-Франковска - 305/1376
  • Киевская - 420/3126
  • Кировоградская - 91/1558
  • Луганска - 49/673
  • Львовская - 537/3874
  • Николаевская - 844/1309
  • Одесская - 901/3863
  • Полтавская - 559/2098
  • Ровенская - 184/2191
  • Сумская - 306/1588
  • Тернопольская - 224/2893
  • Харьковская - 829/2536
  • Херсонская - 135/1220
  • Хмельницкая - 314/1613
  • Черкасская - 359/2194
  • Черновицкая - 159/1107
  • Черниговская - 333/1162

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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