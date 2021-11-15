"Слуги народа" сегодня соберутся для переизбрания главы партии: стало известно имя основной кандидатуры

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Члены партии “Слуга народа” сегодня соберутся для переизбрания нового руководителя партии. Александр Корниенко, который сейчас занимает эту должность, оставляет ее ради концентрации в должности первого заместителя председателя ВРУ. Сегодня утром стало известно, что Корниенко будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии. Об этом проинформировала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, пишет УНН.

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“Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего Президента, его курсу на построение современной Украины. Она — опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив”, — заявил Александр Корниенко.

Справка

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии “Слуга Народа”, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО “Офис эффективного регулирования” (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана народной депутатом от “Слуги Народа” и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Добавим

О проведении съезда партии и переизбрании нового главы стало известно 12 ноября: “В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии „Слуга Народа“. Главным вопросом собрания станет переизбрание главы партии”, — говорилось в сообщении в Telegram-канале политсилы. Там также отмечалось, что по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений.

Что было раньше

8 ноября стало известно, что первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Александр Корниенко покидает пост председателя политической партии “Слуга Народа”, чтобы “сосредоточиться на парламентской работе”. Преемника изберут на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии.

Среди кандидатов называли имена нардепок от “слуг” Юлии Гришиной и Елены Шуляк. Сама Гришина подтверждала УНН, что она — среди претендентов на главу президентской партии.

Корниенко заявлял, что “кандидатуры, которые сейчас обсуждают в СМИ, действительно входят в круг кандидатов на эту должность”. И что Шуляк также есть в этом шортлисте.

Также были разговоры, что на съезде партии “Слуга народа” могут рассмотреть вопрос о лишении Дмитрия Разумкова депутатского мандата. Его 7 октября Верховная Рада, где большинство — за “слугами народа”, отозвала с должности председателя парламента.