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В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем 150450
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Ночные морозы и туман: прогноз погоды на сегодня

Ночные морозы и туман: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине сегодня дождей не ожидается, утром - туманы. Ночью - до 6 градусов мороза, днем - до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 15 ноября без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
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