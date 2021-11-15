Ночные морозы и туман: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине сегодня дождей не ожидается, утром - туманы. Ночью - до 6 градусов мороза, днем - до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 15 ноября без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.