Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 15 ноября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Саксаганской, Жилянской.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Щусева, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской и Богатырской и на Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности. Также пробки образовались на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко и Владимира Сосюры.

Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном, Южном — затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня, 15 ноября, без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.



