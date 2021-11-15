Венгерского премьера Орбана переизбрали главой партии "Фидес" - перед выборами в следующем году

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии "Фидес". На выборах в следующем году она будет соревноваться с объединенной оппозицией, пишет УНН со ссылкой на DW.

Орбан не покидает этой должности уже 18 лет.

Детали

Выступая на съезде накануне, Орбан заявил, что Венгрия не выйдет из Европейского Союза, но будет сопротивляться попыткам Брюсселя "подорвать ее суверенитет".

58-летний венгерский премьер, выступая перед однопартийцами, назвал себя защитником культурной идентичности Венгрии от мусульманской миграции и защитником христианских ценностей западного либерализма.

"Мы не откажемся от права защищать наши границы, останавливать мигрантов (...) мы настаиваем на том, что брак в Венгрии - это мужчина и женщина, отец - мужчина, мать - женщина (...) и они должны оставить наших детей в покое", - заявил Орбан.

Выступая на партийной конференции в воскресенье, Виктор Орбан высказался за "реорганизацию правых сил" в Европе, поддержав польских единомышленников из "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. Он также выразил мнение, что следующее немецкое правительство, сформированное без участия ХДС, будет иметь меньшее влияние на Евросоюз и "не будет указывать другим странам, что им следует делать".

Дополнение

Правоконсервативная "Фидес" находится у власти в Венгрии с 2010 года и сейчас занимает в парламенте 133 кресла из 199. За время правления партия отметилась борьбой с беженцами, прозападными либеральными неправительственными организациями и ЛГБТК-сообществом.

В этом году из-за давления на независимые медиа правительство страны подверглось критике Еврокомиссии, которая угрожала Венгрии санкциями за нарушение принципов демократии и верховенства права. "Фидес" критиковали и в рамках европейской партийной системы - в марте партия вышла из фракции Европейской народной партии (ЕНП), в которую входит и немецкий Христианский демократический союз (ХДС).

В следующем году в Венгрии должны состояться очередные парламентские выборы. Шесть оппозиционных партий - от социалистов до правых националистов - обещают выступить на них единым блоком, выдвинув на пост премьера 49-летнего консерватора Петера Марки-Зая, мэра южного города Годмезевашаргей.