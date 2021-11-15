Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в двух областях

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Повышенный уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в Киеве и 22 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Только в двух областях Украины количество госпитализаций в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень госпитализаций с COVID-19 составляет 78,8 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 60 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 14 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

город Киев — 83,9

Винницкая область — 83,5

Волынская область — 83,0

Днепропетровская область — 84,3

Донецкая область — 79,8

Житомирская область — 103,9

Закарпатская область — 61,8

Запорожская область — 73,5

Ивано-Франковская область — 81,8

Киевская область — 72,2

Луганская область — 65,9

Львовская область — 71,9

Николаевская область — 103,3

Одесская область — 66,5

Полтавская область — 79,6

Ровенская область — 79,5

Сумская область — 94,1

Харьковская область — 76,6

Херсонская область — 93,4

Хмельницкая область — 104,8

Черкасская область — 62,1

Черновицкая область — 66,1

Черниговская область — 91,7

В Кировоградской (48,3) и Тернопольской (55,5) областях показатели госпитализаций в пределах нормы.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов

проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.