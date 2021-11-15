Израиль разрешил применение вакцины Pfizer для детей

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Израиле разрешили применение вакцины BioNTech/Pfizer для детей от 5 до 11 лет. О таком решении сообщил Минздрав страны, пишет УНН.

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"Генеральный директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Эш, принял рекомендацию IDF и консультативной группы по вакцинам против коронавируса вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет вакциной против коронавируса", - сообщили в Минздраве Израиля.

Детали

Как указано, в своих соображениях Нахман Эш объяснил, что подавляющее большинство членов комитета считают, что вакцина имеет хороший профиль безопасности.

Данные по эффективности, представленные Pfizer, указывают на 91% эффективности в профилактике заболевания у детей в возрасте 5-11 лет в контролируемом клиническом исследовании. Большинство экспертов считают, что польза вакцины в этом возрасте перевешивает связанный с этим риск, отметили в министерстве.

"Начало вакцинации для этой возрастной группы будет определено в ближайшие дни", - добавили в ведомстве.

Дополнение

В США разрешили вакцину против COVID-19 Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.