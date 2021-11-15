Кулеба сегодня в Брюсселе: в планах - встречи с главами НАТО, ОБСЕ и министрами "Норманди" без РФ
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия), где встретится, в частности, с Генсеком НАТО, действующим председателем ОБСЕ, а также главами МИД Германии и Франции, пишет УНН.
Детали
Так, согласно расписанию, обнародованному украинским внешнеполитическим ведомством, в 7:40 по местному времени (8:40 по Киеву) у министра должна была начаться встреча с главами МИД и послами государств-членов ЕС на рабочем завтраке.
Далее, в 10:00, запланированы переговоры с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.
В 10:45 начнутся переговоры с помощником Генсека НАТО по вопросам разведки, а уже в 11:30 Кулеба встретится и с самим Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
В 13 часов глава украинского МИД примет участие в заседании "Ассоциированного трио" со своими молдавским и грузинским коллегами, за полчаса после этого состоится заседание глав МИД ЕС и Восточного партнерства (в него входят Украина, Молдова, Беларусь, Грузию, Армения и Азербайджан).
После завершения встречи Кулеба планирует провести ряд двусторонних переговоров с комиссаром ЕС по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаречом Буэно и главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом.
В 17 часов запланирована совместная встреча министра с коллегами по “нормандскому формату” — главами МИД Германии и Франции.
Как пояснил сам министр, переговоры необходимы для активизации работы в Нормандском формате.
“Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы Норманди без предварительных условий”, — говорится в сообщении главы МИД в Facebook.
Далее Кулеба будет общаться с журналистами.
Дополнение
Визит министра иностранных дел Украины в де-факто столицу ЕС происходит на фоне обострения ситуации в регионе.
Так, 8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация из-за наплыва большого количества нелегальных мигрантов, которые уже несколько раз пытались прорвать границу и попасть на польскую землю.
В то же время, недавно из СМИ стало известно о том, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы.
Сам же Кулеба ранее заявлял, что ключевой темой его переговоров в Брюсселе будет безопасность.
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