Кулеба сегодня в Брюсселе: в планах - встречи с главами НАТО, ОБСЕ и министрами "Норманди" без РФ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия), где встретится, в частности, с Генсеком НАТО, действующим председателем ОБСЕ, а также главами МИД Германии и Франции, пишет УНН.

Детали

Так, согласно расписанию, обнародованному украинским внешнеполитическим ведомством, в 7:40 по местному времени (8:40 по Киеву) у министра должна была начаться встреча с главами МИД и послами государств-членов ЕС на рабочем завтраке.

Далее, в 10:00, запланированы переговоры с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.

В 10:45 начнутся переговоры с помощником Генсека НАТО по вопросам разведки, а уже в 11:30 Кулеба встретится и с самим Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

В 13 часов глава украинского МИД примет участие в заседании "Ассоциированного трио" со своими молдавским и грузинским коллегами, за полчаса после этого состоится заседание глав МИД ЕС и Восточного партнерства (в него входят Украина, Молдова, Беларусь, Грузию, Армения и Азербайджан).

После завершения встречи Кулеба планирует провести ряд двусторонних переговоров с комиссаром ЕС по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаречом Буэно и главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом.

В 17 часов запланирована совместная встреча министра с коллегами по “нормандскому формату” — главами МИД Германии и Франции.

Как пояснил сам министр, переговоры необходимы для активизации работы в Нормандском формате.

“Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы Норманди без предварительных условий”, — говорится в сообщении главы МИД в Facebook.

Далее Кулеба будет общаться с журналистами.

Дополнение

Визит министра иностранных дел Украины в де-факто столицу ЕС происходит на фоне обострения ситуации в регионе.

Так, 8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация из-за наплыва большого количества нелегальных мигрантов, которые уже несколько раз пытались прорвать границу и попасть на польскую землю.

В то же время, недавно из СМИ стало известно о том, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы.

Сам же Кулеба ранее заявлял, что ключевой темой его переговоров в Брюсселе будет безопасность.