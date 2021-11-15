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Возросло число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта: умер 9-летний мальчик

Возросло число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта: умер 9-летний мальчик

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Количество погибших в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld в американском Хьюстоне возросло до 10. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В воскресенье, 14 ноября, в больнице умер девятилетний мальчик по имени Эзра Блоунт. Он находился в медицинской коме с травмами мозга, печени и почек.

На концерте мальчик сидел на плечах у своего отца. Когда началась давка, мужчина потерял сознание, и ребенок упал в толпу. Когда отец пришел в себя, Эзра уже доставили в Техасскую детскую больницу.

Напомним

Трагедия случилась 5 ноября на фестивале Astroworld в Хьюстоне (американский штат Техас) во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Толпа фанатов стремительно двинулась к сцене. Несколько человек упали, после чего началась давка. Десяти погибшим было от 9 до 27 лет.

Один из посетителей концерта подал на Скотта в суд. Рэпер сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи жертв, в частности оплатить похороны.

Добавим

Astroworld — ежегодное музыкальное мероприятие, которое проводят в Хьюстоне с 2018 года.

29-летнего рэпера Трэвиса Скотта с 2013 года восемь раз номинировали на премию “Грэмми”. У него есть трехлетняя дочь от светской львицы Кайли Дженнер.

Источник: УНН
Теги: США, концерт
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