"Металлист" поблагодарил 27 476 преданных болельщиков, посетивших матч с ”Прикарпатьем"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Матч 18-го тура чемпионата Украины Первой лиги “Металлист” — “Прикарпатье” посетило 27 476 болельщиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт харьковского клуба.

Такое количество зрителей собралось на стадионе «Металлист», несмотря на холодную погоду. Мало того, горячая поддержка позитивно сказалась на игре нашей команды, которая провела в атаках все 90 минут матча и забила сопернику четыре безответных мяча.

Футбольный клуб «Металлист» благодарит каждого, кто субботним вечером поддерживал желто-синих и создавал неповторимую атмосферу.

Напоминаем, что в следующем туре «Металлист» снова сыграет дома. В субботу, 20 ноября, наша команда примет донецкий «Олимпик».

Начало матча в 18:45.