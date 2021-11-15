Вакансий в Кабмине может и не быть: в "Слуге народа" прокомментировали заявление Ткаченко об отставке

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко еще не решен. Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов в понедельник утром, пишет УНН.

Цитата:

"Как таковой еще вакансии нет. Потому что, насколько я знаю, это заявление официально еще не зарегистрировано, поэтому я бы не сказала, что этот вопрос решен - с отставкой господина Александра Ткаченко", - сказала Кравчук.

"У нас еще будут встречи. Я так понимаю, что и у него - с главой правительства, возможно, с Президентом", - добавила нардеп.

Детали

По ее словам, "какие-то разговоры должны быть", ведь Ткаченко был в командировке в Париже на форуме ЮНЕСКО, заседании ООН по культурному наследию, и это все происходило дистанционно.

"По-моему, немного было слишком много эмоций. Мне кажется, смена главы министерства во время бюджетного процесса, а особенно, когда сфера культуры хронически недофинансирована, ну, не пойдут на пользу креативным индустриям. Поэтому я думаю, что нужно это решение проговорить нормально, без эмоций, и, возможно, и не будет вакансий в Кабмине", - указала Кравчук.

Дополнение

На прошлой неделе Ткаченко заявил, что уходит в отставку с поста министра.