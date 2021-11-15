В Японии провели учения на случай ядерной аварии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В японской префектуре Ниигата состоялись учения для отработки действий в случае аварии на АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Тренировку провели в субботу, 13 ноября. В них приняло участие примерно 800 жителей городов Нагаока и Касивадзаки.

Во время учений отрабатывали сценарий, что на атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" произошла серьезная авария.

В частности, провели эвакуацию с использованием такси для людей на инвалидной коляске.

Также протестировали систему распознавания лиц для определения местонахождения эвакуированных.

Напомним

В апреле этого года в распределительной электрической сети на ядерном объекте в Натанзе (центральная иранская провинция Исфахан) после того, как запустили новые современные центрифуги для обогащения урана, произошла авария. Инцидент не привел к жертвам или загрязнению.

Тегеран обвинил в аварии Израиль.