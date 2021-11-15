Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 34 человека, заболело почти 450

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки выявили 449 больных коронавирусом, 34 человека умерло. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 261 женщина возрастом от 18 до 89 лет, 163 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет, 11 девочек в возрасте от 10 месяцев до 15 лет и 14 мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом, а также 238 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 188 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Днепровском (119), Святошинском (82) и Деснянском (56).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6908 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 279 307. Преодолело вирус 239 642 жителей столицы.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.