Омбудсмен прибыла в Грузию: хочет посетить Саакашвили

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в понедельник сообщила, что прибыла в Грузию с намерением посетить заключенного экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, пишет УНН.

Цитата:

“Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении № 18 в городе Глдани гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили”, — написала Денисова в своем Telegram.

Детали

В частности, она отметила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он жалуется на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просит о встрече.

“Посольством Украины в Грузии был направлен запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении № 18 16 ноября 2021 года. Жду решения!" - отметила Денисова.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодает уже более 40 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.