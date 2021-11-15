В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня на западе Кабула, столицы Афганистана, произошел взрыв. Ранены по меньшей мере два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aamaj News.
Детали
Взрыв произошел утром 15 ноября в районе Коте Санги из-за самодельной магнитной мины. По предварительным данным, два человека получили ранения. О погибших нет информации.
Reuters отмечает, что инцидент произошел в магазине.
Напомним
13 ноября на западе Кабула, также при помощи магнитной мины, подорвали автомобиль. В результате погиб один человек, двое пострадали.
Добавим
После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки "Исламское государство" возросло. Этот рост, вероятно, обусловлен конфликтом между двумя экстремистскими организациями.
"ИГ" сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.