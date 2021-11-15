Похолодание и дожди со снегом: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине на этой неделе станет холоднее, вернется дождливая погода, местами с мокрым снегом. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, в последующие трое суток, 16-18 ноября, преимущественно без осадков, лишь днем 18 ноября в западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ближайшей ночью в западных и северных областях местами туман.

Температура ночью 0-8° мороза, 17-18 ноября на востоке страны до минус 11°; днем от 1° мороза до 5° тепла, в западных областях и на юге страны местами плюс 7-10°.

19 ноября ночью в западных, северных, местами центральных областях небольшой, днем в Украине умеренный дождь, в Карпатах и северных областях с мокрым снегом, температура ночью от 4° тепла до 2° мороза (на востоке 0-5° мороза), днем 0-6° тепла, на юге до 10° тепла.