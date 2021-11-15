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Новости: Культура
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Украинский клипмейкер получила награду на MTV EMA 2021

Украинский клипмейкер получила награду на MTV EMA 2021

Таня Муиньо

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский режиссер Таня Муиньо получила награду на премии MTV Europe Music Awards 2021 в категории "Лучшее видео". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.

Детали

В воскресенье, 14 ноября, в Будапеште состоялась церемония награждения премиями MTV Europe Music Awards 2021.

Клип Montero американского рэпера Lil Nas X, который сняла украинка Таня Муиньо, получил награду в номинации "Лучшее видео".

В видеоработе затронуты темы религии, сатанизма и ЛГБТ. В частности, в тексте артист упомянул о психических испытаниях, с которыми столкнулся в детстве из-за каминг-аута.

Добавим

Лучшим исполнителем этого года на MTV Europe Music Awards 2021 стал Эд Ширан, а его композиция Bad Habits победила в номинации "Лучшая песня".

Лучшая группа — южнокорейский BTS, лучшая рок-группа — победители "Евровидения 2021" Maneskin из Италии.

Напомним

Таня Муиньо — клипмейкер из Одессы, которая уже создала немало клипов для популярных украинских исполнителей: Monatik, Время и Стекло, NK, Мишель Андраде и других. Режиссер сотрудничает и с иностранными звездами, в этом году она также сняла клип для американской хип-хоп звезды Карди Би.

Девушка имеет награды в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах), а также победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (в 2018 и 2019 году).

Источник: УНН
Теги: Украина, премии, Будапешт
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