Украинский клипмейкер получила награду на MTV EMA 2021

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский режиссер Таня Муиньо получила награду на премии MTV Europe Music Awards 2021 в категории "Лучшее видео". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.

Детали

В воскресенье, 14 ноября, в Будапеште состоялась церемония награждения премиями MTV Europe Music Awards 2021.

Клип Montero американского рэпера Lil Nas X, который сняла украинка Таня Муиньо, получил награду в номинации "Лучшее видео".

В видеоработе затронуты темы религии, сатанизма и ЛГБТ. В частности, в тексте артист упомянул о психических испытаниях, с которыми столкнулся в детстве из-за каминг-аута.

Добавим

Лучшим исполнителем этого года на MTV Europe Music Awards 2021 стал Эд Ширан, а его композиция Bad Habits победила в номинации "Лучшая песня".

Лучшая группа — южнокорейский BTS, лучшая рок-группа — победители "Евровидения 2021" Maneskin из Италии.

Напомним

Таня Муиньо — клипмейкер из Одессы, которая уже создала немало клипов для популярных украинских исполнителей: Monatik, Время и Стекло, NK, Мишель Андраде и других. Режиссер сотрудничает и с иностранными звездами, в этом году она также сняла клип для американской хип-хоп звезды Карди Би.

Девушка имеет награды в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах), а также победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (в 2018 и 2019 году).